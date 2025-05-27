День города 2025 в Хабаровске: полная программа мероприятий

День города 2025 в Хабаровске отметится целой россыпью разнообразных фестивалей и концертов — от театральных и исторических до спортивных и экологических. Активный отдых тоже в планах 31 мая — организаторы походов и сплавов предлагают отдохнуть от дачных шашлыков и шумного города, полюбоваться красивыми видами. Обо всем более подробно в подборке от «МК в Хабаровске».
ФЕСТИВАЛИ.
Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» (0+).
В честь дня рождения Хабаровска на улице Муравьева-Амурского пройдет ежегодное городское событие Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». На время праздничных мероприятий будет ограничено движение для автомобилей. Фестиваль предложит гостям разнообразные тематические площадки, детские забавы, музыкальные представления, номера от цирковых трупп, демонстрации спортивных достижений, мастер-классы и фотозоны.
Кульминацией станет масштабный праздничный концерт, начнется он в 18:00 на Комсомольской площади и завершится в 23:00.
Ул. Муравьева-Амурского, 31 мая,
«Амурские волны» (0+).
В этом году Хабаровск снова порадует уже XIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Главное музыкальное событие нашего города ежегодно радует жителей города как современными инструментальными композициями, так и проверенными временем военными маршами.
После празднования Дня города в «Платинум Арене» пройдет дефиле-представление военных оркестров-участников Фестиваля.
СЗК «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, 31 мая в 19:00. Стоимость: 500−1300 рублей.
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ.
«Зеленый марафон» (0+).
В двенадцатый раз в нашем городе проводят спортивный благотворительный фестиваль для всей семьи «Зеленый марафон». Стартовый городок разместят в парковой зоне напротив стадиона имени Ленина.
Помимо, собственно, забега предусмотрено множество площадок: концерты, акции и конкурсы для детей и взрослых. Посетители смогут выиграть призы, поучаствовать в социальных и благотворительных акциях. Забег стартует в 10:00 от набережной Адмирала Невельского, район стадиона Ленина.
Центральная набережная, 31 мая, сбор в 8:00. Бесплатно.
«Всемирный день велосипедиста» (0+).
Массовая гонка пройдет на территории арены «Ерофей» в День города 2025. В этот день ждут самых активных юных велосипедистов. Для маленьких хабаровчан подготовлена специальная программа, остается лишь надеяться на хорошую погоду.
Арена «Ерофей», ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83, 31 мая, 9:00.
«Игры орков» (0+).
«Игры орков» — это не обычные спортивные состязания для богатырей, а подлинное сражение эпохи Средневековья, адаптированное для спортивной арены! Участники будут вовлечены в серию изнурительных физических тестов, где будет оцениваться не только физическая мощь, но и стойкость, проворство и умение оперативно мыслить.
На улице Муравьева-Амурского, 19 будет проходить церемония демонстрации силы, где победитель получит почетное звание «Варбосс». Кроме того, найдется смельчак, который попробует побить российский рекорд в поднятии огромной гантели «Череполом» на максимальное число повторений.
Ул. Муравьева-Амурского, 19, в районе кинотеатра «Гигант», 31 мая, 15:00. Бесплатно.
Поход на гору Дубовая (6+).
Организаторы предлагают отдохнуть от дачных шашлыков и шумного города, полюбоваться красивыми видами. Гора Дубовая: несложный маршрут (6−7 километров) с видами на окрестности и Китай. Возможно, есть остатки чжурчженьской крепостной стены. Раньше собирали папоротник.
Программа:
09:00 — выезд с площади Ленина.
Необходимое: удобная одежда (энцефалитный костюм), сапоги/треккинговая обувь, спрей от клещей, страховой полис (при отсутствии прививки). В стоимость входит проезд на авто Хабаровск-Дубовая-Хабаровск, гид-проводник, легкий обед.
Запись по телефону: 8−962−221−1−345 Светлана.
Пл. Ленина у Книжного магазина (ул. Пушкина, 56), 31 мая, 9:00. Стоимость билетов: 2500−4000 рублей.
Сплав на сапах по реке Кия на День города (6+).
Лодка, волны, солнце и песок — что еще для счастья нужно? Хабаровчан приглашают на релакс-сплав по реке Кия на День города.
Организаторы предлагают отдохнуть от дачных шашлыков и шумного города, полюбоваться красивыми видами. Вас ждут цветущие нимфейники, дальневосточные джунгли — и все это совсем недалеко от Хабаровска можно найти на реке Кия в коротком путешествии на сапах и байботах. Протяженность сплава — 10−12 километра.
Длительность: с 10.00 до 17.00.
Запись по телефону:
Дальневосточный центр туризма, 31 мая, в 10:00. Стоимость билетов 3300—3800 рублей. Необходима предварительная запись.
КОНЦЕРТЫ.
«Музыка Франции и вальсы» (0+).
Концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра в рамках фестиваля «Амурские волны».
В Хабаровске пройдет ежегодное музыкальное событие с дирижером Сергеем Дурыгиным и солистом Михаилом Петуховым из Москвы. В программе: произведения Сен-Санса, Глазунова, Делиба, Шостаковича, Чайковского, Бодрова, Дунаевского, Блантера и Джойса. Художественный руководитель и главный дирижер — Антон Шниткин. Продолжительность — два отделения по 45 минут.
Телефон для справок:
Хабаровская краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 31 мая, 17:00, Стоимость: 500−1200 ₽
Концерт ко Дню города (0+).
На День города на Комсомольской площади пройдет праздничный концерт с участием групп: «Камни» (18:00), Battle Naggets (18:50), «Вишневый коктейль» (19:30), «Сателит» (20:10), «Клим Ворошилов» (20:40), «Мое дело» (21:30) и Заслуженного артиста РФ Алексея Глызина (22:20). Не пропустите возможность отдохнуть под веселые ритмы, повеселиться, получить массу ярких эмоций и насладиться музыкальными выступлениями. Делитесь радостью и хорошим настроением друг с другом!
Комсомольская площадь, ул. Муравьева-Амурского, 1, 31 мая, 18:00. Вход свободный.
Вечер в стиле барокко (6+).
На этом завораживающем вечере вы насладитесь выступлением солистки ХМТ Марии Злобиной и музыкой камерного состава симфонического оркестра. На сцене будут звучать шедевры Баха, Вивальди, Генделя, Перголези, Каччини. Дирижер — Руслан Антипинский, ведущий и режиссер — Дмитрий Злобина.
Окружной дом офицеров ВВО, Шевченко 16, 31 мая, 18:00. Стоимость билетов — 500 рублей.
СПЕКТАКЛИ.
«Где-то в городе Ха» (16+).
Хабаровск, давай расскажем твою историю! Если бы город мог говорить — что бы он рассказал о нас? 31 мая в день города Хабаровска плейбек-театр «Веретено» оживит ваши истории. А экскурсия по музею «Мир говорящих машин» станет отправной точкой для семейных воспоминаний.
Музей «Мир говорящих машин», ул. Фрунзе, 50, 31 мая, 18:00. Стоимость: 1800 рублей.
«Муравьев. Граф Амурский».
В день рождения Хабаровска вас порадуют спектаклем «Муравьев. Граф Амурский». Это музыкальная драма о генерал-губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьеве-Амурском, его служении Отечеству, освоении Амура и любви к жене Екатерине Николаевне. В ролях: Н. Муравьева-Амурского в детстве — Никита Токмаков, Г. Невельского в детстве — Ярослав Юрков. Спектакль не является документальным и представляет собой художественное видение темы.
Телефон для справок:
Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25, 31 мая, 17:00. Стоимость: 600 — 1200 рублей.