День города 2025 в Хабаровске: полная программа мероприятий

День города 2025 в Хабаровске отметится целой россыпью разнообразных фестивалей и концертов — от театральных и исторических до спортивных и экологических. Активный отдых тоже в планах 31 мая — организаторы походов и сплавов предлагают отдохнуть от дачных шашлыков и шумного города, полюбоваться красивыми видами. Обо всем более подробно в подборке от «МК в Хабаровске».