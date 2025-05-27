Турецкий актер, сыгравший приговорен к тюремному сроку

Суд вынес обвинительный приговор в рамках дела о протестах в парке Гези в центре Стамбула. Эргенч получил первоначальный срок в 2 года и 3 месяца лишения свободы. Однако, учитывая отсутствие у актера судимостей и его хорошее поведение, срок был сокращен до 1 года, 10 месяцев и 15 дней. Кроме того, суд постановил отсрочить исполнение наказания.