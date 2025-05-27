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Турецкий актер, сыгравший приговорен к тюремному сроку

Турецкий актер Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в популярном историческом сериале «Великолепный век», был признан виновным в даче ложных показаний и приговорен к тюремному заключению.

Турецкий актер Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в популярном историческом сериале «Великолепный век», был признан виновным в даче ложных показаний и приговорен к тюремному заключению. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Суд вынес обвинительный приговор в рамках дела о протестах в парке Гези в центре Стамбула. Эргенч получил первоначальный срок в 2 года и 3 месяца лишения свободы. Однако, учитывая отсутствие у актера судимостей и его хорошее поведение, срок был сокращен до 1 года, 10 месяцев и 15 дней. Кроме того, суд постановил отсрочить исполнение наказания.

Сам актер не признал свою вину и просил суд о своем оправдании.

Ранее известного актера из сериала «След» приговорили к 9 годам колонии за фейки о ВС РФ.