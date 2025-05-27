Депутаты хотят оставить детей без школьной пиццы

Из ассортимента школьного буфета предложили убрать булочки, пиццу и другие вредные блюда.
В Госдуме предложили обновить меню в школьных столовых на основе рекомендаций эндокринологов и ведущих специалистов по питанию. Из него планируют убрать фастфуд: пиццу, наггетсы и другие блюда. Об этом сообщила руководитель комитета по вопросам семьи, мужчин, женщин и детей партии «Новые люди», директор некоммерческой организации развития и оздоровления детей и молодежи «Перспектива» Кира Доросева.
«Выражу мнение родительского сообщества: фастфуд — он и в школе фастфуд, как бы выпечкой мы его не называли! Наггетсы, бургеры, хот-доги, пиццы и прочая выпечка в меню школьного буфета так и останется, пока мы не станем честны в определениях. Нам нужно новое меню школьного буфета, которое будет составлено с ведущими специалистами в области питания и эндокринологии», — заявила Доросева. Ее слова передает ТАСС.
Она подчеркнула, что многие не осознают: ожирение — это не просто избыточный вес, а фактор риска для развития болезней сердца, сахарного диабета и онкологических патологий. Кроме того, депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что диагноз «ожирение» в России уже имеют около четверти взрослого населения. Также эта проблема все чаще затрагивает детей.
Депутат отметила, что в связи с этим нужно проводить информационные кампании, диспансерное наблюдение и вводить соответствующие образовательные программы в школах. Кроме того, нужно утвердить всесторонний план поддержки, он до сих пор не принят.
Ранее врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина с разговоре с URA.RU сообщила, что ожирение нарушает работу опорно-двигательного аппарата и вызывает патологии сердечно-сосудистой системы В отдельных случаях бариатрическая операция может быть одним из методов лечения ожирения. По словам специалиста, выбор метода лечения зависит от индекса массы тела пациента, индивидуальных рисков и сопутствующих заболеваний.
Также кандидат медицинских наук и доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии имени Н. И. Пирогова Ирина Киреева рассказала, что люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) чаще подвергаются возникновению ожирения. В исследовании приняли участие более 30 тысяч взрослых с диагнозом СДВГ, передает «Царьград».