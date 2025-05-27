Депутаты хотят оставить детей без школьной пиццы

«Выражу мнение родительского сообщества: фастфуд — он и в школе фастфуд, как бы выпечкой мы его не называли! Наггетсы, бургеры, хот-доги, пиццы и прочая выпечка в меню школьного буфета так и останется, пока мы не станем честны в определениях. Нам нужно новое меню школьного буфета, которое будет составлено с ведущими специалистами в области питания и эндокринологии», — заявила Доросева. Ее слова передает ТАСС.