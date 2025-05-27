В Ливерпуле назвали число пострадавших при наезде автомобиля в толпу людей

Почти 50 человек пострадали в результате наезда автомобиля в понедельник в английском Ливерпуле. Об этом сообщил представитель службы скорой помощи северо-запада Англии Дейв Китчин, трансляцию вел телеканал Sky News.
По его словам, в больницы попали 27 человек, травмы двух человек, в том числе ребенка, медики оценивают как серьезные. На самом месте происшествия врачи оказали помощь еще 20 пострадавшим, которым не понадобилась госпитализация. Среди потерпевших четыре ребенка.
Вместе с тем, по словам представителя полиции Мерсисайда Дженни Симс, следователи не считают произошедший инцидент связанным с терроризмом.
«Мы полагаем, что это изолированный инцидент. В настоящий момент мы не ведем поиски кого-либо еще на предмет причастности к нему. Инцидент не рассматривается как терроризм», — сказала Симс.
Напомним, 26 мая около 18.00 по местному времени (20:00 мск) автомобиль въехал в толпу людей, собравшихся в центре Ливерпуля для участия в чемпионском параде по поводу 20-го титула одноименного футбольного клуба в Английской премьер-лиге (АПЛ). ЧП произошло в тот момент, когда мероприятие уже закончилось, и полиция начала открывать дороги для автомобильного движения.
Судя по кадрам, которые начали быстро распространяться в социальных сетях, темный минивэн Ford Galaxy быстро еде в толпе людей, маневрирует и врезается в прохожих. Там продолжается до тех пор, пока машину не остановили. Водителем оказался 53-летний местный житель, его сразу задержали.
К слову, болельщики едва не устроили над мужчиной самосуд. Они попытались вытащить его из автомобиля. И если бы толпу не остановила полиция, последствия для водителя могли оказаться весьма плачевными.
В январе этого года в Филадельфии после победы местной команды «Филадельфия Иглз» над «Вашингтон Командерс», которая вывела их в Супербоул, произошло ЧП. Автомобиль врезался в толпу болельщиков, собравшихся на улице Брод-стрит, чтобы отпраздновать успех своей команды. По предварительным данным, несколько человек получили травмы.
А спустя два месяца подобный инцидент произошел в Берлине. Там восемь человек пострадали, один из них находился в критическом состоянии после того, как автомобиль наехал на толпу людей на тротуаре в Берлине. Правоохранительные органы сообщают, 17-летний водитель ехал в автомобиле каршеринга в районе Гезундбруннен вместе с тремя пассажирами в возрасте от 16 до 19 лет.