В Ливерпуле назвали число пострадавших при наезде автомобиля в толпу людей

А спустя два месяца подобный инцидент произошел в Берлине. Там восемь человек пострадали, один из них находился в критическом состоянии после того, как автомобиль наехал на толпу людей на тротуаре в Берлине. Правоохранительные органы сообщают, 17-летний водитель ехал в автомобиле каршеринга в районе Гезундбруннен вместе с тремя пассажирами в возрасте от 16 до 19 лет.