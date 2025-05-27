Модель из Красноярского края представит Россию на конкурсе красоты в Индии

Анастасия живет с мужем, воспитывает троих детей, является основателем и гендиректором сети модельных агентств. Она уже участвовала в конкурсах красоты. Девушка является финалисткой международного конкурса «Photo Model of the World», а также обладательницей титула «Вице Миссис» конкурса «Миссис Красноярский Край».