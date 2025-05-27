Модель из Красноярского края представит Россию на конкурсе красоты в Индии

Модель из Красноярского края представит Россию на конкурсе красоты «Миссис Азия Мира 2025». Об этом говорится в соцсетях Академии международных конкурсов красоты.
Жительница Сосновоборска Анастасия Рыбакова представит Россию (Татарстан) на конкурсе красоты «Миссис Азия Мира 2025», который пройдет с 18 по 24 сентября в Индии.
Анастасия живет с мужем, воспитывает троих детей, является основателем и гендиректором сети модельных агентств. Она уже участвовала в конкурсах красоты. Девушка является финалисткой международного конкурса «Photo Model of the World», а также обладательницей титула «Вице Миссис» конкурса «Миссис Красноярский Край».
Ранее сообщалось о том, что Дарья Зуенко стала победительницей конкурса красоты «Миссис Красноярский край 2025».