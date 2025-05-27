Обследование благоустроенных парков и скверов провели в Иркутске

«По поручению мэра Руслана Болотова выехали в парки и скверы, в которых подрядчики устраняют недочеты в рамках гарантийных обязательств. Их мы выявили после зимнего сезона, — прокомментировала начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова. — В начале апреля были направлены предписания со сроками исполнения. Сейчас смотрим, какую работу проводят в этом направлении».