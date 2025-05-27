Обследование благоустроенных парков и скверов провели в Иркутске

«По поручению мэра Руслана Болотова выехали в парки и скверы, в которых подрядчики устраняют недочеты в рамках гарантийных обязательств. Их мы выявили после зимнего сезона, — прокомментировала начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова. — В начале апреля были направлены предписания со сроками исполнения. Сейчас смотрим, какую работу проводят в этом направлении».
Специалисты комитета городского обустройства посетили сквер на Депутатской. Там подрядной организации необходимо заменить тактильное покрытие, перекрасить лавочки, досеять газон, заменить саженцы, которые не прижились. Также одна из задач — асфальтирование части проезда.
Аналогичные мероприятия с плиткой и газоном поручили провести рабочим в сквере «Ирис» микрорайона Синюшина гора. Кроме того, переустановке подлежат качели в игровом городке, сообщает пресс-служба городской администрации.
Протокол замечаний заполнен и по Комсомольскому парку Ленинского округа. Там нужно переложить покрытие пешеходных дорожек и выполнить озеленение. Также следует убрать строительный мусор, оставшийся на площадках. Рабочие должны привести территорию в порядок до 1 июня.
Как отметила Елена Юрганова, замечания адресованы двум подрядным организациям. Со своими ошибками их специалисты полностью согласны. Однако если они не справятся с этими обязательствами, администрация Иркутска в судебном порядке обяжет ответственных лиц исправить недочеты.