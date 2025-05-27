В Омске поймали пьяного таксиста за рулём

В Омске водитель такси сел пьяным за руль и выехал на работу. 26 мая в 9 часов 30 минут машину одной из таксомоторных компаний города остановили на ул. Машиностроительной. За рулём находился 46-летний омич.
Инспектор ДПС при проверке документов обратил внимание на то, что водитель прячет глаза за солнцезащитными очками и от него исходит запах алкоголя. Позже алкотестер показал в выдыхаемом воздухе пары алкоголя в размере 1,225 мг/л.
Машину такси отправили на штрафстоянку. Водитель оштрафован на 45 000 рублей и будет лишен водительского удостоверения на два года.
Госавтоинспекция просит омичей при поездке в такси обращать внимание на состояние водителей и в случае необходимости сообщать в экстренную службу: 79−35−04, 112 или 02.