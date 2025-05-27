В Омске поймали пьяного таксиста за рулём

Инспектор ДПС при проверке документов обратил внимание на то, что водитель прячет глаза за солнцезащитными очками и от него исходит запах алкоголя. Позже алкотестер показал в выдыхаемом воздухе пары алкоголя в размере 1,225 мг/л.