Эксперт рассказал, как правильно собрать ребенка в летний лагерь

— Часто на сайтах лагерей есть полный список рекомендаций того, что лучше взять ребенку в детский лагерь с собой. Положите ему паспорт или свидетельство о рождении, оригинал путевки, медицинскую справку формы № 079/у, копию полиса ОМС, сертификат о прививках и оригинал билетов, — посоветовал Щербаченко.