Эксперт рассказал, как правильно собрать ребенка в летний лагерь

Главное внимание стоит уделить документам — обязательно нужно подготовить копию полиса ОМС, а оригинал лучше оставить дома. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Также важно заранее изучить требования конкретного лагеря к списку необходимых вещей.
— Часто на сайтах лагерей есть полный список рекомендаций того, что лучше взять ребенку в детский лагерь с собой. Положите ему паспорт или свидетельство о рождении, оригинал путевки, медицинскую справку формы № 079/у, копию полиса ОМС, сертификат о прививках и оригинал билетов, — посоветовал Щербаченко.
Для комфортного отдыха ребенку пригодятся простой мобильный телефон для связи и пауэрбанк, чтобы устройство не разрядилось в дороге. Не лишними будут средства защиты от насекомых и минимальный набор медикаментов — бактерицидный пластырь и антигистаминные препараты.
Эксперт предостерегает от передачи детям дорогих гаджетов, брендовой одежды и крупных сумм наличных. Эти вещи могут создать лишние проблемы как для самого ребенка, так и для воспитателей.