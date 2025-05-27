Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, как правильно собрать ребенка в летний лагерь

Доцент Щербаченко: в детский лагерь стоит взять медикаменты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Главное внимание стоит уделить документам — обязательно нужно подготовить копию полиса ОМС, а оригинал лучше оставить дома. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Также важно заранее изучить требования конкретного лагеря к списку необходимых вещей.

— Часто на сайтах лагерей есть полный список рекомендаций того, что лучше взять ребенку в детский лагерь с собой. Положите ему паспорт или свидетельство о рождении, оригинал путевки, медицинскую справку формы № 079/у, копию полиса ОМС, сертификат о прививках и оригинал билетов, — посоветовал Щербаченко.

Для комфортного отдыха ребенку пригодятся простой мобильный телефон для связи и пауэрбанк, чтобы устройство не разрядилось в дороге. Не лишними будут средства защиты от насекомых и минимальный набор медикаментов — бактерицидный пластырь и антигистаминные препараты.

Эксперт предостерегает от передачи детям дорогих гаджетов, брендовой одежды и крупных сумм наличных. Эти вещи могут создать лишние проблемы как для самого ребенка, так и для воспитателей.