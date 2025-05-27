Синоптик рассказал, где в России еще остался снег

«Примерно 35% территории России сейчас занято снегом. Очень прогрессирует Дальний Восток, растаяло уже 75−80% покрова», — рассказал Вильфанд в разговоре с ТАСС. По его словам, в некоторых районах Сибири сохраняется снежный покров толщиной 20−30 сантиметров, однако в центральной части региона высота снега составляет всего 1−2 сантиметра, и, по прогнозам, он полностью растает в ближайшие дни.