Синоптик рассказал, где в России еще остался снег

В европейской части России снег лежит только на северо-востоке.
Снежный покров в настоящее время остался лишь на 35% территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Примерно 35% территории России сейчас занято снегом. Очень прогрессирует Дальний Восток, растаяло уже 75−80% покрова», — рассказал Вильфанд в разговоре с ТАСС. По его словам, в некоторых районах Сибири сохраняется снежный покров толщиной 20−30 сантиметров, однако в центральной части региона высота снега составляет всего 1−2 сантиметра, и, по прогнозам, он полностью растает в ближайшие дни.
Метеоролог отметил, что на европейской части России снег наблюдается лишь на северо-востоке. В Уральском регионе снежный покров отсутствует, за исключением южных районов. По словам Вильфанда, в местах, где снег уже сошел, образуются обширные территории с четвертым классом пожарной опасности.
Ранее, 26 мая, в ряде регионов, включая Курганскую область, Средний Урал с Екатеринбургом и Ханты-Мансийский автономный округ, вновь выпали снегопады. Специалисты метеослужб связывают резкое понижение температуры воздуха с изменениями в структуре антициклона, передает «Царьград».