Кардиолог рассказала, когда полет в самолете становится опасным для сердца

Полет на самолете — самый быстрый способ перемещения, но не самый безопасный для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно опасны турбулентность и перепады давления. Они могут спровоцировать сердечный приступ. Об этом KP.RU рассказала кардиолог Наталья Гаврилюк, автор книги «Привычка быть здоровым».
— Безусловно, резкое падение давления (а именно это происходит при попадании самолета в воздушную яму), а с ним и резкое снижение кислорода отрицательно влияет на сосуды и становится фактором для резкого повышения артериального давления, развития сердечного приступа или гипертонического криза, — объяснила врач.
Особенно уязвимы к таким нагрузкам пожилые люди и те, у кого есть ишемическая болезнь, стенокардия, атеросклероз сосудов или гипертония. По словам медика, даже без турбулентности на высоте у них могут возникать боли в груди, головокружение, одышка, сердцебиение и даже рвота. А сильный стресс способен вызвать выброс адреналина и спазм артерий, особенно если у человека стоят стенты.
Как отметила кардиолог, летать после инфаркта или инсульта можно, но не ранее чем через 1−6 месяцев и только с разрешения лечащего врача. Обязательна аптечка с необходимыми препаратами, особенно если предстоит перелет в зону с высокой погодной активностью, например, над тропиками, где часто бывают грозы.