Кардиолог рассказала, когда полет в самолете становится опасным для сердца

Особенно уязвимы к таким нагрузкам пожилые люди и те, у кого есть ишемическая болезнь, стенокардия, атеросклероз сосудов или гипертония. По словам медика, даже без турбулентности на высоте у них могут возникать боли в груди, головокружение, одышка, сердцебиение и даже рвота. А сильный стресс способен вызвать выброс адреналина и спазм артерий, особенно если у человека стоят стенты.