Прокуратура требует закрыть доступ к заброшенной школе в Красноярске

Речь идет о муниципальной школе на Свердловской. Здание уже два года не используется по назначению. Школа без окон и дверей стала центром притяжения для бездомных и местных детей, что угрожает их безопасности и вызывает беспокойство родителей. Местные жители пожаловались в прокуратуру.