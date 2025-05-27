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Прокуратура требует закрыть доступ к заброшенной школе в Красноярске

Школа находится на Свердловской и уже более двух лет не используется по назначению.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Красноярске прокуратура потребовала ограничить доступ к заброшенной школе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Речь идет о муниципальной школе на Свердловской. Здание уже два года не используется по назначению. Школа без окон и дверей стала центром притяжения для бездомных и местных детей, что угрожает их безопасности и вызывает беспокойство родителей. Местные жители пожаловались в прокуратуру.

Представители учреждения заверили, что здание охраняется, но по факту оказалось, что никакого присмотра за ним нет. Прокуратура направила представление и потребовала устранить нарушение.

Ранее сообщалось о закрытии детского сада № 273. Здание пришло в аварийное состояние.