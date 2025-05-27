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Сразу на нескольких улицах Владивостока появились новые дорожные знаки

Изменения коснулись автобусных остановок, пешеходных переходов и жилых зон.

Источник: Администрация Владивостока

На улицах Владивостока в последние дни появились новые дорожные знаки. Как уточнила пресс-служба администрации города, обновления коснулись сразу нескольких районов дальневосточной столицы.

Так, на улице 50 лет Октября, дом 4, строение 2, а также на улице Суворовская, дом 31, установили знаки, обозначающие главную дорогу и требующие уступить движение.

В районе улицы Успенского, дом 19, на Фадеева, дом 47, и возле дома 12 на улице Сафонова появились обозначения автобусных остановок.

Кроме того, на улице Жигура, дом 18, и на проспекте 100-летия Владивостока, дом 55, теперь размещены указатели пешеходных переходов.

В течение прошлой недели специалисты также смонтировали новые знаки зоны с ограничением стоянки на улице Суханова, дом 6б, а вблизи дома 5/1 в Днепровском переулке появилась табличка, информирующая о жилой зоне.

На улице Сахалинская, дом 3, строение 2, установили знаки, регулирующие движение по полосам.

Власти города напоминают водителям и пешеходам Владивостока о необходимости внимательно следить за дорожными указателями и строго выполнять их предписания.