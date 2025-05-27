Архип Неколенко продолжит карьеру в ХК «Сибирь»

Неколенко, воспитанник московских «Крыльев Советов», начал профессиональную карьеру в 2012 году в молодежной команде «Спартак». В 2013 году он был выбран этим же клубом в первом раунде драфта КХЛ под 20-м номером. За свою карьеру форвард выступал за СКА, «Югру», «Рубин» и «Металлург». Он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2017, 2024), завоевал серебро КХЛ и чемпионата России (2022), а также выиграл Кубок Харламова (2014) и дважды становился серебряным призером МХЛ (2013, 2015).