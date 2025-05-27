Похороны в Омской области признаны самыми затратными в Сибири

В Омской области зафиксирована самая высокая средняя стоимость похорон по Сибири. Такие данные опубликованы в телеграм-канале «Похоронный траст» со ссылкой на статистику Росстата за 2024 год. Согласно анализу, в регионе расходы на организацию похорон в среднем составляют 84,8 тысячи рублей. За год эта сумма увеличилась на 17,2%.