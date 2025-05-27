В Госдуме рассказала об изменениях в работе аптек с 1 июня

С первого июня текущего года аптечные учреждения России официально войдут в структуру системы здравоохранения, что позволит их сотрудникам получать социальные льготы и привилегии, предусмотренные для медицинских работников. Об этом сообщила Юлия Дрожжина, член профильного комитета Госдумы ФС РФ по охране здоровья.
«С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения. Теперь это отражено и на уровне классификаторов: аптечные организации переходят из сферы торговли (код ОКВЭД 47.73) в сферу деятельности в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.90.9). Для сотрудников аптек это решение открывает возможности: во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых, это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения», — пояснила Дрожжина в беседе с РИА «Новости».
Она добавила, что объём предоставляемых льгот может различаться в зависимости от региональных законодательных инициатив.
Парламентарий подчеркнула, что для населения нововведение не повлечёт значительных изменений: государство продолжит регулировать стоимость жизненно важных медикаментов, поэтому смена кода ОКВЭД не станет причиной их удорожания.
Как отметила Дрожжина, принятое решение отражает принцип справедливости, поскольку фармацевты, ежедневно обеспечивая население лекарственными средствами, несут большую ответственность и работают в условиях повышенной нагрузки, оставаясь важным звеном в сохранении общественного здоровья.
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