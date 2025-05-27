Росавиация временно ограничила полеты в трех аэропортах

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в трех российских аэропортах. Это воздушные гавани Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино), Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское)», — написал Кореняко в телеграм-канале.
Отметим, что ранее Росавиация ввела временный запрет на полеты в аэропорту Калуги (Грабцево).
До этого временные ограничения на полеты в калужском аэропорту вводились днем в понедельник, 26 мая. Тогда же аналогичные меры были введены и в подмосковном Жуковском. Вечером ограничения сняли.
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