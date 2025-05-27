Юморист Гарик Харламов может стать отцом уже следующей зимой. Скрин

В интернете появилась информация, что жена юмориста Гарика Харламова (настоящее имя Игорь Харламов), Катерина Ковальчук, беременна. Такой вывод поклонники сделали после того, как увидели актрису в рекламном ролике вместе с мужем. В кадре люди заметили, что фигура девушки изменилась. Об этом сообщает издание 7дней.ru.