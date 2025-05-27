Росавиация сообщила о временных ограничениях в ещё трех аэропортах

Временные ограничения на вылет и посадку самолётов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG); Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)», — написал в своём Telegram-канале официальный представитель ведомства Артём Кореняко.
Кроме того, такой же режим действует в аэропорту Калуги. Пресс-секретарь уточнил, что указанные меры призваны обеспечить безопасность гражданских рейсов.
Напомним, 26 мая временные ограничения на полёты вводились в аэропортах Ярославля, Нижнего Новгорода, Череповца, Вологды, Иваново, Калуги, а также во Внуково, Домодедово и Жуковском.