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Росавиация сообщила о временных ограничениях в ещё трех аэропортах

Пресс-секретарь ФАВТ уточнил, что действующие меры призваны обеспечить безопасность гражданских рейсов.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на вылет и посадку самолётов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG); Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)», — написал в своём Telegram-канале официальный представитель ведомства Артём Кореняко.

Кроме того, такой же режим действует в аэропорту Калуги. Пресс-секретарь уточнил, что указанные меры призваны обеспечить безопасность гражданских рейсов.

Напомним, 26 мая временные ограничения на полёты вводились в аэропортах Ярославля, Нижнего Новгорода, Череповца, Вологды, Иваново, Калуги, а также во Внуково, Домодедово и Жуковском.