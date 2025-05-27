Алехин сравнил убийство курского пенсионера Гусарова с расправами нацистов

Публичное истязание и убийство 74-летнего пенсионера Александра Гусарова, совершенное украинскими боевиками, по своей сути напоминает психологию нацистской Германии. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал военный эксперт Роман Алехин.
По его словам, дедушка погиб не случайно — он стал жертвой идеологической ненависти, культивируемой на Украине в течение десятилетий.
«Это же результат многолетнего воспитания, “украинство головного мозга”. Для них это — бравада, своего рода даже трофей: какой-то дедушка что-то сказал, а я, вот какой сильный, могу этого безоружного деда убить. Просто забрать у него жизнь. Это и есть психология нацистской Германии — чистое проявление нацизма. Ты убиваешь безоружного, безобидного пожилого человека. Одно дело — когда убиваешь того, кто может взять оружие. А тут — безоружный дедушка. Это и есть зверство. В их психологии — психология зверства: убить человека и продемонстрировать свое доминирование», — подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что украинские радикалы неоднократно убивали мирных граждан.
«Было достаточно примеров, когда именно укронацисты, нацбатальоны, просто убивали людей ради развлечения — целыми семьями. Еще в первые дни вторжения у меня была об этом информация от военных, с которыми я взаимодействую, работаю», — добавил Алехин.
Александр Гусаров — 74-летний местный житель села Заолешенка. 11 августа он ушел на поиски российских военнослужащих, но заблудился и наткнулся на двух украинских военных, переодетых в форму солдат Третьего рейха. Один из них — 38-летний Василий Данилюк из города Городенка Ивано-Франковской области. Именно он на видео издевался над пенсионером. В подписи к опубликованной записи указывается: «Не переживайте, он не дошел…». Автор добавляет, что Гусарова убили сразу после съемки.