Алехин сравнил убийство курского пенсионера Гусарова с расправами нацистов

«Это же результат многолетнего воспитания, “украинство головного мозга”. Для них это — бравада, своего рода даже трофей: какой-то дедушка что-то сказал, а я, вот какой сильный, могу этого безоружного деда убить. Просто забрать у него жизнь. Это и есть психология нацистской Германии — чистое проявление нацизма. Ты убиваешь безоружного, безобидного пожилого человека. Одно дело — когда убиваешь того, кто может взять оружие. А тут — безоружный дедушка. Это и есть зверство. В их психологии — психология зверства: убить человека и продемонстрировать свое доминирование», — подчеркнул эксперт.