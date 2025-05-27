Марочко: Украина с 2014 года держит в плену огромное число жителей ЛНДР

Украина держит в плену огромное количество жителей из ДНР и ЛНР, которых она забирала с 2014 года. Об этом aif.ru сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее российская общественница Анастасия Кашеварова заявляла, что в плену на Украине массово остаются военные из ДНР и ЛНР. По ее словам, причина того, что уроженцы этих регионов до сих пор находятся там — нежелание Киева включать их в списки на обмен.
«Сейчас обсуждается в СМИ информация о том, что у Украины нет достаточного количества людей на обмен, но эта информация не соответствует действительности. С 2014 года огромнейшее количество людей, которые были схвачены украинскими боевиками. Это происходило на линии боевого соприкосновения, также в плен попадали просто люди, которые поддерживали народные республики. Сейчас нужно проводить очень тщательную работу по вызволению этих людей из мест заключения, поскольку они находятся там уже на протяжении очень длительного времени», — сказал эксперт.
Марочко также отметил, что Киев отказывается включать в обмен военных из ДНР и ЛНР.
Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин предположил в беседе с aif.ru, что Украине не хочет вносить в списки на обмен граждан из ДНР и ЛНР, так как считает их своими гражданами.
До этого адвокат Дмитрий Аграновский сообщил aif.ru, что РФ может отдать Украине боевиков нацбатальона «Азов»* только за тех, кто представляет большую ценность для российского государства. При этом он отметил, что азовцы могут также остаться в российских тюрьмах, отсиживая свои сроки.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.