Марочко: Украина с 2014 года держит в плену огромное число жителей ЛНДР

«Сейчас обсуждается в СМИ информация о том, что у Украины нет достаточного количества людей на обмен, но эта информация не соответствует действительности. С 2014 года огромнейшее количество людей, которые были схвачены украинскими боевиками. Это происходило на линии боевого соприкосновения, также в плен попадали просто люди, которые поддерживали народные республики. Сейчас нужно проводить очень тщательную работу по вызволению этих людей из мест заключения, поскольку они находятся там уже на протяжении очень длительного времени», — сказал эксперт.