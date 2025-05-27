Российские аптеки с 1 июня начнут работать в новом режиме

Она также добавила, что для россиян в этом процессе не произойдет существенных изменений: госконтроль над ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты сохранится, и смена вида деятельности аптек не отразится на их стоимости. По словам парламентария, переход аптек в систему здравоохранения — это справедливый шаг: фармацевты ежедневно находятся на передовой системы, работают в сложных условиях и несут высокую профессиональную ответственность.