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Российские аптеки с 1 июня начнут работать в новом режиме

С 1 июня аптеки в России официально интегрируются в систему здравоохранения, а фармацевты получат доступ к льготам и преференциям, предусмотренным для работников медицинской сферы. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Переход аптек в систему здравоохранения даст фармацевтам новые льготы, заявила Дрожжина.

С 1 июня аптеки в России официально интегрируются в систему здравоохранения, а фармацевты получат доступ к льготам и преференциям, предусмотренным для работников медицинской сферы. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

«С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения — и это действительно значимый шаг. Фармацевты — это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан. Теперь это отражено и на уровне классификаторов: аптечные организации переходят из сферы торговли (код ОКВЭД 47.73) в сферу деятельности в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.90.9)», — заявила Дрожжина. Ее слова передает РИА Новости.

Для работников аптек такое решение означает не только повышение профессионального статуса, но и возможность воспользоваться льготами и преференциями, установленными для медицинских специалистов. Юлия Дрожжина подчеркнула, что объем и характер предоставляемых льгот могут варьироваться в зависимости от региональных программ поддержки.

Она также добавила, что для россиян в этом процессе не произойдет существенных изменений: госконтроль над ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты сохранится, и смена вида деятельности аптек не отразится на их стоимости. По словам парламентария, переход аптек в систему здравоохранения — это справедливый шаг: фармацевты ежедневно находятся на передовой системы, работают в сложных условиях и несут высокую профессиональную ответственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что льготники в Подмосковье получат возможность приобретать необходимые медикаменты в наиболее близких к ним аптеках. Кроме того, воспользоваться электронными рецептами и отслеживать их можно будет через специальное мобильное приложение, передает 360.ru.