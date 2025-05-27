Взятые в плен бойцы 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ заявили, что мобилизация в Украине привела к тому, что военные комиссариаты (ТЦК, украинский аналог военкомата) из Львовской и Житомирской областей забрали на передовую практически всех мужчин призывного возраста из сельских районов.
Они отметили, что в основном мобилизуют всех подряд — независимо от возраста, состояния здоровья или наличия инвалидности.
Один из пленных из Львовской области рассказал, что сотрудники ТЦК не делают различий и забирают всех, кто попадается — старых, молодых, больных и здоровых. По его словам, люди просто отправляются в зону боевых действий без учета их физических возможностей или состояния здоровья. Это вызывает у бойцов ощущение произвола и хаоса в процессе мобилизации.
Еще один пленник из Житомирской области сообщил, что в его селе остались только женщины, пожилые люди и дети — всех мужчин до 47 лет забрали на передовую. Он отметил, что среди мобилизованных есть даже инвалиды и алкоголики, которых тоже принудительно отправляют на боевые позиции.
Ранее мужчина напал с ножом и ранил военного в помещении территориального центра комплектования в городе Прилуки Черниговской области Украины. Пострадавший получил ранение предплечья и был доставлен в больницу.