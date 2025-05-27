ТЦК забрали почти всех мужчин из сел на западе Украины

Один из пленных из Львовской области рассказал, что сотрудники ТЦК не делают различий и забирают всех, кто попадается — старых, молодых, больных и здоровых. По его словам, люди просто отправляются в зону боевых действий без учета их физических возможностей или состояния здоровья. Это вызывает у бойцов ощущение произвола и хаоса в процессе мобилизации.