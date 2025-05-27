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В Перми состоится премьера уникального шоу Ильи Авербуха о любви

Зрители услышат истории известных спортсменов о том, что стоит за медалями и рекордами.

Источник: Аргументы и факты

Премьера уникального шоу Ильи Авербуха «О любви: путь победителей» состоится в Перми 7 июня.

Это масштабная театрально-гимнастическая постановка, не имеющая аналогов в мире. Она объединяет в себе спорт, искусство и самое сильное чувство на свете — любовь. Ведь именно любовь — к Родине, к делу, к близким, к себе — вдохновляет идти вперёд, преодолевать трудности и достигать вершин.

На сцену выйдут более 80 участников. Среди них — олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян, чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко, многократная чемпионка и призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, чемпионка России по художественной гимнастике Анна Попова, а также юные таланты, прославляющие российский спорт.

Зрители услышат подлинные истории спортсменов, прошедших через многочисленные испытания, и узнают, как любовь мотивировала их на пути к победам. Эти искренние, человеческие истории, несомненно, тронут сердце каждого.

Проекты хореографа и продюсера Ильи Авербуха всегда отличаются масштабом и художественной глубиной. И в шоу «О любви: путь победителей» переплетаются энергия спорта, эмоциональность театра и мультимедийные технологии. Всё вместе это создаёт захватывающее зрелище.

Премьера пройдёт 7 июня в СК им. Сухарева. Предусмотрено два показа — в 14:00 и 18:00.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.