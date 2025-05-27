В Перми состоится премьера уникального шоу Ильи Авербуха о любви

Это масштабная театрально-гимнастическая постановка, не имеющая аналогов в мире. Она объединяет в себе спорт, искусство и самое сильное чувство на свете — любовь. Ведь именно любовь — к Родине, к делу, к близким, к себе — вдохновляет идти вперёд, преодолевать трудности и достигать вершин.