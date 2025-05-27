Биолог перечислил, какие растения опасно держать в спальне

Не все комнатные растения одинаково безопасны, особенно в спальне, где человек находится в замкнутом пространстве. Некоторые из них могут вызывать аллергии, отравления и даже влиять на работу сердца. Об этом KP.RU рассказал биолог, ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ и преподаватель биологии Политехнической школы Никита Кифель.