Биолог перечислил, какие растения опасно держать в спальне

Не все комнатные растения одинаково безопасны, особенно в спальне, где человек находится в замкнутом пространстве. Некоторые из них могут вызывать аллергии, отравления и даже влиять на работу сердца. Об этом KP.RU рассказал биолог, ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ и преподаватель биологии Политехнической школы Никита Кифель.
— Олеандр полностью ядовит, это связано с содержанием в них олеандрина, корнерина и других сердечных гликозидов. Сок растения, употребленный внутрь, вызывает сильные колики у людей и животных, рвоту и диарею, а затем приводит к серьезным проблемам в деятельности сердца и центральной нервной системы, — предупредил Кифель.
По словам специалиста, также опасность представляют хризантемы, которые могут вызвать аллергическую реакцию от раздражения на коже до проблем с дыханием. А диффенбахия и монстера — из-за ядовитого сока.
— Если растение не трогать, то вреда не будет, но вот питомцы или маленькие дети, которые решат пожевать его побеги, могут пострадать, — отметил эксперт.
Сок филодендрона содержит оксалат кальция, который при проглатывании может вызвать онемение и язвы. Как подчеркнул биолог, особенно важно убрать такие растения из зоны доступа.