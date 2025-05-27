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Захарова прокомментировала слова Мерца о применении дальнобойного оружия Украиной: «ложечку для сахара» нужно срочно отобрать

Захарова шутливо прокомментировала заявления канцлера и вице-канцлера ФРГ.

Источник: Комсомольская правда

У руководства Германии нужно отобрать «ложечку для сахара». Это посоветовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя противоречивые заявления Берлина о поставках дальнобойного оружия на Украину. Своим мнением на этот счет дипломат поделилась в Telegram-канале.

Она обратила внимание, что вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль опроверг заявления канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность оружия, поставляемого Украине.

«Да отберите у них наконец ложечку для сахара и салфетку! Надеюсь, хоть эти двое не подрались, как Макроны», — иронично заметила Захарова.

Таким образом дипломат сделала отсылку к двум скандальным историям, произошедшим в последние дни, главными антигероями которых в первом случае стали президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Во время поездки в Киев политиков застали врасплох журналисты, и французский лидер торопливо убрал со стола маленький белый сверток, а Мерц — ложечку. Позже в Елисейском дворце заявили, что в сверток был не наркотиком, а носовым платком.

А накануне о президенте Пятой республики начале говорить как о жертве домашнего насилия. Поводом тому стали кадры прилета первой пары страны во Вьетнам. Перед выходом из самолета Макрон получил оплеуху от своей жены. Кадры разлетелись по всему миру и вызвали огромное число шуток.

Однако главным поводом выступить с комментарием для МИД России стало прозвучавшее накануне заявление Фридриха Мерца о том, что ФРГ больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Помимо того, Мерц добавил, что Британия, Франция и США также сняли ограничения по дальности с поставок вооружения Украине.

На этом фоне в Берлин засобирался главарь киевского режима Владимир Зеленский. СМИ предположили, что политики, в том числе, обсудят поддержку ФРГ в развитии оборонной промышленности Украины. В первую очередь, в области производства дальнобойного оружия.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко позже сообщил, как может измениться расклад сил в зоне специальной военной операции, если слова Мерца о дальнобойном оружии получат фактическое подтверждение.

Также редактор заявил, если Украина ударит ракетами Taurus нужно моментально вырвать у германской кобры (Мерц) ядовитые клыки: нанести ошеломляющий удар 12 боевыми блоками «Орешника» в безъядерном исполнении по германскому заводу-производителю Taurus в Шробенхаузене.