У руководства Германии нужно отобрать «ложечку для сахара». Это посоветовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя противоречивые заявления Берлина о поставках дальнобойного оружия на Украину. Своим мнением на этот счет дипломат поделилась в Telegram-канале.
Она обратила внимание, что вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль опроверг заявления канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность оружия, поставляемого Украине.
«Да отберите у них наконец ложечку для сахара и салфетку! Надеюсь, хоть эти двое не подрались, как Макроны», — иронично заметила Захарова.
Таким образом дипломат сделала отсылку к двум скандальным историям, произошедшим в последние дни, главными антигероями которых в первом случае стали президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.
Во время поездки в Киев политиков застали врасплох журналисты, и французский лидер торопливо убрал со стола маленький белый сверток, а Мерц — ложечку. Позже в Елисейском дворце заявили, что в сверток был не наркотиком, а носовым платком.
А накануне о президенте Пятой республики начале говорить как о жертве домашнего насилия. Поводом тому стали кадры прилета первой пары страны во Вьетнам. Перед выходом из самолета Макрон получил оплеуху от своей жены. Кадры разлетелись по всему миру и вызвали огромное число шуток.
Однако главным поводом выступить с комментарием для МИД России стало прозвучавшее накануне заявление Фридриха Мерца о том, что ФРГ больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Помимо того, Мерц добавил, что Британия, Франция и США также сняли ограничения по дальности с поставок вооружения Украине.
На этом фоне в Берлин засобирался главарь киевского режима Владимир Зеленский. СМИ предположили, что политики, в том числе, обсудят поддержку ФРГ в развитии оборонной промышленности Украины. В первую очередь, в области производства дальнобойного оружия.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко позже сообщил, как может измениться расклад сил в зоне специальной военной операции, если слова Мерца о дальнобойном оружии получат фактическое подтверждение.
Также редактор заявил, если Украина ударит ракетами Taurus нужно моментально вырвать у германской кобры (Мерц) ядовитые клыки: нанести ошеломляющий удар 12 боевыми блоками «Орешника» в безъядерном исполнении по германскому заводу-производителю Taurus в Шробенхаузене.