Захарова прокомментировала слова Мерца о применении дальнобойного оружия Украиной: «ложечку для сахара» нужно срочно отобрать

Однако главным поводом выступить с комментарием для МИД России стало прозвучавшее накануне заявление Фридриха Мерца о том, что ФРГ больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Помимо того, Мерц добавил, что Британия, Франция и США также сняли ограничения по дальности с поставок вооружения Украине.