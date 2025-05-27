Еще один этап поисков юной жительницы Омской области не принес успеха

Каждый день через штаб, который обустроили в местной школе, проходят порядка ста человек. Подключены и охотники. Желающих помочь становится все больше, поэтому у волонтеров закончилось свободное оборудование. Тех, кто хочет присоединиться к поискам, призывают приходить с собственными навигаторами, фонарями, компасами и рациями.