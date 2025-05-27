Еще один этап поисков юной жительницы Омской области не принес успеха

Накануне, 26 мая, под Омской прошел очередной этап поисков Милены Акентьевой. В масштабной операции участвуют полицейские, спасатели МЧС, добровольцы отрядов «ЛизаАлерт» и «ДоброСпасОмск». Пропавшая сельчанка до сих пор не найдена.
«Работают кинологи. Ведется активная розыскная деятельность, проверяются все версии. В интересах следствия все подробности не раскрываются. Мы должны надеяться», — прокомментировали ситуацию поисковики.
Напомним, 19-летняя Милена ушла из дома своей подруги в Муромцевском районе 18 мая.
Милена Акетньева. Фото: администрация Муромцевского района.
«Местность, на которой проходит поиск, сложная: заболоченность, много затопленных территорий и высокой травы, грязь, в которой застревает даже техника. К поиску присоединились крылатые коллеги, вертолетный спасательный отряд “Ангел”. Пилоты квадрокоптера регулярно поднимают аппарат в небо: делаются снимки территории, затем их последствии оперативно отсматривают обученная нейросеть и люди», — рассказали в отряде «ЛизаАлерт».
«На вечер этой пятницы участниками поиска было выполнено 105 объемных задач. Трек полета вертолета составил 427 км. На проходимой технике преодолели 1022 км. Пешие группы на задачах прошли 812 км», — уточнили поисковики.
Волонтерам приходится питаться и спать прямо в штабе. Фото: t.me/laomsk
Каждый день через штаб, который обустроили в местной школе, проходят порядка ста человек. Подключены и охотники. Желающих помочь становится все больше, поэтому у волонтеров закончилось свободное оборудование. Тех, кто хочет присоединиться к поискам, призывают приходить с собственными навигаторами, фонарями, компасами и рациями.
Фото: администрация Муромцевского района Фото: администрация Муромцевского района.
Напомним, ранее «КП Омск» подробно рассказала об исчезновении Милены Акентьевой. В связи с инцидентом расследуется уголовное дело.