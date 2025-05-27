«На животе дырка с кулак»: выяснилось, как ВСУ убили курского пенсионера

«Это результат десятилетий культивируемой ненависти — так называемого “украинства головного мозга”. Убить безоружного пожилого человека — для них это бравада, демонстрация силы. Это уже не просто жестокость, а нацизм в чистом виде. Это психология зверства: забрать жизнь у того, кто не может дать отпор, и при этом чувствовать превосходство», — отметил он.