74-летний житель села Заолешенка Курской области Александр Гусаров в августе 2024 года ушел на поиски российских военных, но заблудился и наткнулся на украинских боевиков. Один из них издевался над пенсионером, снял это на видео и опубликовал в Сети с подписью «Не переживайте, он не дошел».
Долгое время семья считала Гусарова пропавшим без вести. Лишь в апреле этого года российские военные, проводившие зачистку в районе Гоголевки под Суджей, сообщили родственникам о его гибели.
«На животе дырка с кулак».
Как рассказал СМИ зять 74-летнего Александра Гусарова, пенсионера убили выстрелом из крупнокалиберного оружия. По словам мужчины, в материалах Следственного комитета указано, что смерть наступила в марте.
«На животе дырка с кулак», — рассказал он, добавив, что мужчину удалось опознать, в том числе, по лицу.
Роман Алехин, комментируя эту информацию, заявил, что, вероятнее всего, пенсионер был расстрелян из крупнокалиберного пулемета.
«Если следователи указывают крупнокалиберное оружие, то это, скорее всего, пулемет. На видеозаписях видно пикап с турелью, на котором установлен пулемет калибра примерно 12 мм. Именно из такого оружия могли убить Гусарова», — пояснил военный волонтер.
Герой, погибший за принцип.
Александр Гусаров проявил настоящий героизм, не отказавшись от своих убеждений перед лицом смерти. Об этом в беседе с aif.ru заявил военный волонтер Роман Алехин.
«Он погиб за свои принципы. Мог бы попытаться схитрить, обратиться к ним по-доброму — и, скорее всего, остался бы жив. Но он выбрал не предавать Родину. Это настоящий поступок русского человека», — отметил Алехин.
По его словам, Гусаров осознавал, с кем имеет дело, и понимал, что честный ответ может стоить ему жизни.
«Он знал, что перед ним не человек, а зверь. И тем не менее — не отступил. Это показывает, что героизм есть и в гражданской жизни. Он — символ отношения настоящего русского человека к Родине», — подчеркнул собеседник.
Опубликованное видео раскрывает звериную сущность украинских боевиков.
Появление в Сети записи с издевательствами над пенсионером Александром Гусаровым — это не столько попытка запугать, сколько свидетельство глубокой моральной деградации украинских боевиков. Такое мнение выразил военный эксперт Роман Алехин в беседе с aif.ru.
«Это демонстрация жестокости, попытка получить внутреннее удовлетворение, как это делает маньяк, расправляясь с жертвой. Это зверство. Украинские боевики руководствуются именно этой психологией: убить и почувствовать доминирование», — заявил он.
Алехин подчеркнул, что Гусаров, судя по видео, не проявлял агрессии и не представлял опасности, однако это не остановило боевиков.
«Он не был угрозой. Мог бы попытаться выжить, схитрить — но не стал. Он остался собой. А его убили не за поступок, а за само его существование», — отметил эксперт.
По его словам, дедушка погиб не случайно — он стал жертвой идеологической ненависти, культивируемой на Украине в течение десятилетий.
«Это результат десятилетий культивируемой ненависти — так называемого “украинства головного мозга”. Убить безоружного пожилого человека — для них это бравада, демонстрация силы. Это уже не просто жестокость, а нацизм в чистом виде. Это психология зверства: забрать жизнь у того, кто не может дать отпор, и при этом чувствовать превосходство», — отметил он.
Алехин добавил, что случаи расправ над мирными жителями с начала конфликта далеко не единичны.
«С самого начала спецоперации я получал информацию от военных, с которыми сотрудничаю, о том, как радикалы из нацбатальонов убивали людей целыми семьями — просто ради развлечения. Такие примеры были и остаются», — подчеркнул эксперт.