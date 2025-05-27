Главное — не упустить сигналы: гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2025 года

Впереди первый месяц лета. От этого времени года всегда ждешь чего-то особенного. Что приготовила судьба знакам зодиака в июне 2025 года, подскажет гороскоп, который для «Вечерней Москвы» составила эзотерик, экстрасенс Аделина Панина.
Овен.
Грядет месяц прозрений, и вы — в центре событий. Но, прежде чем включать «турборежим», позвольте себе немного затормозить. Ваша планета Марс с середины месяца затевает энергетическую перезагрузку — вместо бездумного бега лучше займитесь планированием. И да, в любви назревает пересмотр приоритетов. Одинокие Овны могут неожиданно почувствовать тягу к человеку, с которым раньше был лишь дружеский «мемный» контакт. А тем, кто в паре, пора задуматься: как много вы отдаете и что получаете в ответ? Время выровнять баланс. Не все разговоры будут удобными, но именно они выведут вас в плюс.
Телец.
Вы на пороге важного осознания: комфорт — это не только уютная подушка и любимый сериал. Это еще и ваше эмоциональное равновесие, которого в последние месяцы, возможно, слегка не хватало. Июнь дает шанс навести порядок в личных границах. Кто-то из вашего круга может начать требовать больше, чем вы готовы дать, поэтому не стесняйтесь говорить «нет». С карьерой ситуация тоже требует внимания: отложенные вопросы снова всплывут, и откреститься от них не получится. Зато финансы порадуют: вы либо найдете новый источник дохода, либо пересмотрите старые траты. В обоих случаях — с выгодой.
Близнецы.
У вас, как всегда, бурлит общение, но в июне оно приобретет новые оттенки. Будьте готовы услышать не только комплименты, но и пару резких фраз, особенно от тех, с кем есть эмоциональный бэкграунд. Это не повод закрываться, скорее — шанс прояснить отношения. В карьерной сфере появится возможность проявить себя нестандартно, например предложить идею, которую вы давно вынашивали. Если решитесь — успех вполне реален. А вот в любви вас слегка качает. Одинокие Близнецы могут завязать флирт с человеком, который, на первый взгляд, кажется «не вашим типом». Но не торопитесь с выводами: возможно, именно он (или она) вас и удивит.
Рак.
Этот месяц требует бережного отношения к себе. Меньше самокритики — больше поддержки и внутреннего диалога. Да, вы умеете заботиться о других, но июнь спросит: а вы сами в порядке? Финансовые вопросы выходят на первый план: возможны как неожиданные траты, так и поступления. Главное — не тратить все на эмоциях. В любви хороший период для разговоров «по душам». Если вы в паре, то можете укрепить доверие. Если свободны — внимание на людей, с которыми вас объединяют ценности, а не только химия. Она потом подтянется, обещаем.
Что ждет Россию во второй половине 2025 года.
Лев.
Смелость — ваш главный козырь в июне. Вы чувствуете, что хотите большего, и правильно делаете. Только не забывайте: грань между дерзостью и безрассудством тонкая. В карьерной сфере открываются неожиданные перспективы, особенно если вы готовы взять на себя немного больше ответственности. В личной жизни — эффект дежавю. Кто-то из прошлого может снова появиться, и это как минимум любопытно. Вопрос: готовы ли вы снова наступать на те же грабли? Или вы уже тот Лев, который умеет вовремя сделать шаг в сторону и выбрать лучшее?
Дева.
Вы знаете, как планировать, но июнь проверит, умеете ли вы отпускать? Вас ждут перемены, которые не получится проконтролировать до последней детали. Особенно это касается личной жизни: кто-то может удивить вас поступком, который выбьет почву из-под ног. Не спешите делать выводы, дайте всему утихнуть. В рабочей сфере все стабильно, но немного скучно. Это хороший момент, чтобы пересмотреть цели и придумать себе новый вызов. В финансовом плане месяц нейтральный. Главное — не тратить деньги на «затыкание» эмоций. Лучше в спа или в театр — туда точно стоит вложиться.
Весы.
Июнь для вас как репетиция нового акта: еще не премьера, но уже не закулисье. В отношениях может появиться ощущение, что все висит в воздухе. Не торопитесь ставить точку, а попробуйте слушать между строк. В профессиональном плане — месяц роста, особенно если вы решите наконец озвучить идею, которую давно носите в голове. Возможно, кто-то из коллег станет неожиданным союзником. А вот со здоровьем — внимание: тело просит заботы, не игнорируйте сигналы. И да, иногда лучший способ обрести гармонию — это перестать искать ее во всех вокруг и просто позволить себе отдохнуть.
Скорпион.
Ваш девиз в июне: «Не все, что теряется, — потеря». Какая-то ситуация или человек могут уйти из вашей жизни. И да, сначала это может задеть. Но позже вы поймете: так было нужно. Энергия месяца тянет вас вглубь: захочется копаться, разбираться, очищать. В работе возможен новый виток, особенно если вы давно подумываете сменить направление. В любви вы наконец позволите себе говорить то, что чувствовали давно. Главное — без ультиматумов. С финансами — осторожнее. Не лучший период для крупных покупок, особенно эмоциональных. Подождите июля.
Стрелец.
Июнь подбрасывает вам сценарий приключения, но с неожиданным поворотом: что если все интересное не «где-то там», а внутри вас? Вас может потянуть на перемены: отпуск, переезд, новая работа. Хорошо, если в этих желаниях есть логика, а не просто бегство от рутины. Любовная сфера тоже оживает. Возможен всплеск страсти, особенно если вы были в застое. Одинокие Стрельцы, будьте внимательны к знакомым, с которыми вдруг захотелось флиртовать: порой огонь ближе, чем кажется! Вдохновение — в простом: в прогулке, книге, разговоре. Главное — не упустить сигналы.
Козерог.
Вы в процессе внутренней перестройки, и июнь поддерживает вас в этом. Старые схемы мышления и привычки уже не работают. Но это не повод паниковать. Это знак роста. Возможна внезапная идея, которая изменит отношение к деньгам, карьере или даже к дому. В личной жизни вы становитесь честнее. Кто-то из вашего окружения может вас удивить признанием или предложением. Не бойтесь пересмотреть договоренности. Важно: не забудьте про отдых. Вы не обязаны все время быть продуктивными. Иногда лучший результат — это просто не выгореть.
Водолей.
Месяц обещает быть ярким, но непредсказуемым. В июне — акцент на общении: встречи, разговоры, диалоги, переписки — все это выходит на первый план. Возможны неожиданные контакты с людьми из прошлого: некоторые окажутся приятными, другие же странными. В любви — шанс взглянуть на партнерство с новой стороны. Одинокие Водолеи могут завязать интригующий диалог, который перерастет в нечто большее. Финансово — нестабильно, но вовсе не критично. Просто отложите покупку гаджета до следующего месяца.
Рыбы.
Июнь предлагает вам немного замедлиться и послушать, чего вы на самом деле хотите. Не то, что «надо», не то, что «ожидается», а то, что важно для вас. Карьера потребует внимания: возможно, придется отстаивать свои идеи перед людьми, которые не привыкли вас слышать. В отношениях — месяц честности. Это не всегда легко, но это путь к свободе. Одиноким Рыбам стоит прислушаться к интуиции: вы почувствуете, если человек «ваш». А вот с деньгами будьте внимательны. Не верьте красивым обещаниям. Лучше инвестируйте в знания или в отпуск: и то и другое окупится.
Также в беседе с «ВМ» эзотерик назвала самый опасный возраст для каждого знака зодиака.