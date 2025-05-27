Главное — не упустить сигналы: гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2025 года

У вас, как всегда, бурлит общение, но в июне оно приобретет новые оттенки. Будьте готовы услышать не только комплименты, но и пару резких фраз, особенно от тех, с кем есть эмоциональный бэкграунд. Это не повод закрываться, скорее — шанс прояснить отношения. В карьерной сфере появится возможность проявить себя нестандартно, например предложить идею, которую вы давно вынашивали. Если решитесь — успех вполне реален. А вот в любви вас слегка качает. Одинокие Близнецы могут завязать флирт с человеком, который, на первый взгляд, кажется «не вашим типом». Но не торопитесь с выводами: возможно, именно он (или она) вас и удивит.