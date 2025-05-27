Россиянам рассказали, какая пенсия положена при инвалидности

Как пояснила эксперт, страховая пенсия по инвалидности назначается всем признанным инвалидами лицам независимо от их трудового стажа, а также независимо от того, продолжают ли они работать. Социальная пенсия по инвалидности полагается нетрудоспособным гражданам (включая детей), которые не имели официального трудового стажа. Страховая пенсия состоит из двух частей: непосредственно суммы, рассчитанной исходя из количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и стоимости одного ИПК, а также фиксированной выплаты.