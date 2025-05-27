Опубликован список необходимых вещей для поездки в детский лагерь

Щербаченко отметил, что на сайтах детских лагерей часто публикуются полные списки вещей, которые стоит взять с собой. В числе обязательных документов должны быть паспорт или свидетельство о рождении, оригинал путевки, медицинская справка формы № 079/у, копия полиса ОМС, сертификат о прививках и оригиналы билетов.