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Опубликован список необходимых вещей для поездки в детский лагерь

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в интервью NEWS.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в интервью NEWS.ru подчеркнул важность подготовки к поездке детей в лагерь.

Он рекомендовал включить в список необходимых документов копию полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). По его словам, родителям следует внимательно ознакомиться с рекомендациями лагеря и заранее проверить, что именно может понадобиться ребенку.

Щербаченко отметил, что на сайтах детских лагерей часто публикуются полные списки вещей, которые стоит взять с собой. В числе обязательных документов должны быть паспорт или свидетельство о рождении, оригинал путевки, медицинская справка формы № 079/у, копия полиса ОМС, сертификат о прививках и оригиналы билетов.

Кроме основных документов, доцент рекомендовал подготовить дополнительные вещи для повышения комфорта ребенка в лагере. Он советовал взять с собой простой телефон для связи, зарядное устройство и средства защиты от насекомых, а также базовые медикаменты.

Эксперт также предостерег родителей от излишнего: не стоит брать с собой дорогие телефоны, ноутбуки или планшеты, а также крупные суммы наличных и брендовые вещи.