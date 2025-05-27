Газета The Nation: Таиланд планирует разрешить туристам оплачивать покупки криптовалютой

Власти Таиланда планируют интегрировать криптовалюту в реальную экономику. Это позволит иностранным туристам привязывать расплачиваться криптовалютой за покупки, пишет таиландская газета The Nation.
В настоящий момент министерство финансов Таиланда изучает используемые в мире модели с криптовалютами, которые позволят привязать их к картам. Такой информацией с изданием поделился вице-премьер и министр финансов королевства Пхичая Чунхавачира.
«В ряде зарубежных стран уже можно использовать криптовалюту для покупок, привязывая ее к картам. Когда что-то покупается, продавец получает оплату в местной валюте, даже не осознавая, что покупатель использовал криптовалюту. Этот подход можно адаптировать и для Таиланда», — сообщил чиновник.
Чтобы осуществить такой план, Кабмин Таиланда должен внести поправки в законодательство, которые свяжут рынки капитала и цифровых активов. Сейчас эти рынки регулируются в королевстве разными правовыми актами. К слову, власти уже начали обсуждать данный вопрос с Банком Таиланда.
Ранее сообщалось, что таиландский Bangkok Bank организовал массовую ревизию счетов иностранцев.