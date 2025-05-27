Газета The Nation: Таиланд планирует разрешить туристам оплачивать покупки криптовалютой

«В ряде зарубежных стран уже можно использовать криптовалюту для покупок, привязывая ее к картам. Когда что-то покупается, продавец получает оплату в местной валюте, даже не осознавая, что покупатель использовал криптовалюту. Этот подход можно адаптировать и для Таиланда», — сообщил чиновник.