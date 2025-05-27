Александр Панкратов-Черный остался без крыши над головой по вине строителей

«Начали строить, в это время у меня съемки были в Таиланде, со мной жена была. Сын и невестка учились в это время, я этим строителям доверял. Потом приехал, вижу, что дом стоит, рассчитался с бригадой. Через год приехал после съемок, а дорогой металлочерепицы нет, фактически крыши нет, вот взяли и украли!» — эмоционально поделился артист.