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Александр Панкратов-Черный остался без крыши над головой по вине строителей

Народный артист России Александр Панкратов-Черный в эфире программы «Звезды сошлись» поведал о происшествии на своей даче — у него похитили крышу.

Народный артист России Александр Панкратов-Черный в эфире программы «Звезды сошлись» поведал о происшествии на своей даче — у него похитили крышу.

Актер рассказал, что для строительных работ привлек бригаду из Украины, отметив, что на тот момент между странами сохранялись хорошие отношения. Панкратов-Черный подчеркнул, что полностью доверял рабочим и не контролировал процесс возведения дома из-за занятости.

ЧП случилось после окончания работ и полного расчета с подрядчиками. Из-за плотного графика съемок артист не посещал загородное владение целый год. Каково же было его удивление, когда он обнаружил отсутствие металлочерепичной крыши.

«Начали строить, в это время у меня съемки были в Таиланде, со мной жена была. Сын и невестка учились в это время, я этим строителям доверял. Потом приехал, вижу, что дом стоит, рассчитался с бригадой. Через год приехал после съемок, а дорогой металлочерепицы нет, фактически крыши нет, вот взяли и украли!» — эмоционально поделился артист.

Панкратов-Черный добавил, что отсутствие кровли привело к печальным последствиям: фундамент второго этажа, подвергавшийся воздействию осадков, пришел в негодность. Конструкцию пришлось демонтировать, однако средств на восстановление не хватило.

Сейчас, по словам актера, стройкой занимается его невестка, имеющая экономическое образование. Она нашла новую бригаду, и работы постепенно продвигаются. Панкратов-Черный уже мечтает провести ночь в обновленном загородном доме.

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