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Сильные дожди и грозы: на 27 мая в Беларуси объявлен желтый уровень опасности

Во вторник, 27 мая, по стране ожидаются сильные дожди и местами грозы. Белгидромет объявил желтый уровень погодной опасности.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 88% 765 мм рт. ст. +14°
Источник: Смартпресс

Ветер будет переменных направлений, но при грозах возможны порывы.

Прогноз погоды по регионам:

Брест. +20..+22°С. Облачно с прояснениями. Без осадков.

Витебск. +16..+18°С. Облачно. Временами дождь (вероятность осадков более 90%).

Гомель. +23..+25°С. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Гродно. +20..+22°С. Облачно с прояснениями. Без осадков.

Могилёв. +20..+22°С. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%).

Минск. +13..+15°С. Облачно. Временами дождь (вероятность осадков более 90%).