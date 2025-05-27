Сильные дожди и грозы: на 27 мая в Беларуси объявлен желтый уровень опасности

Ветер будет переменных направлений, но при грозах возможны порывы.
Прогноз погоды по регионам:
Брест. +20..+22°С. Облачно с прояснениями. Без осадков.
Витебск. +16..+18°С. Облачно. Временами дождь (вероятность осадков более 90%).
Гомель. +23..+25°С. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Гродно. +20..+22°С. Облачно с прояснениями. Без осадков.
Могилёв. +20..+22°С. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%).
Минск. +13..+15°С. Облачно. Временами дождь (вероятность осадков более 90%).