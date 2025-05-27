Марочко: жителей ЛНР и ДНР в плену на Украине истязают до смерти

В украинском плену военных и гражданских лиц из Донецкой и Луганской народных республик истязают до смерти. Об этом корреспонденту aif.ru заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее российская общественница Анастасия Кашеварова заявляла, что в плену на Украине массово остаются военные из ДНР и ЛНР. По ее словам, причина того, что уроженцы этих регионов до сих пор находятся там — нежелание Киева включать их в списки на обмен.
«Различий нет, как обращаются с военными или гражданскими в плену на Украине. Есть общепринятые нарушения норм международного гуманитарного права. Киев их как не придерживался, так и не придерживается. Есть истязания, есть ущемления и прочие моменты. К сожалению, все это даже приводит к печальным последствиям, в том числе к гибели граждан. Они так себя ведут с пленными, потому что на Украине очень развит фашизм и национализм», — сказал собеседник издания.
Марочко также отметил, что Киев отказывается включать в обмен военных из ДНР и ЛНР.
Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин предположил в беседе с aif.ru, что Украине не хочет вносить в списки на обмен граждан из ДНР и ЛНР, так как считает их своими гражданами.
До этого адвокат Дмитрий Аграновский сообщил aif.ru, что РФ может отдать Украине боевиков нацбатальона «Азов»* только за тех, кто представляет большую ценность для российского государства. При этом он отметил, что азовцы могут также остаться в российских тюрьмах, отсиживая свои сроки.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.