Марочко: жителей ЛНР и ДНР в плену на Украине истязают до смерти

«Различий нет, как обращаются с военными или гражданскими в плену на Украине. Есть общепринятые нарушения норм международного гуманитарного права. Киев их как не придерживался, так и не придерживается. Есть истязания, есть ущемления и прочие моменты. К сожалению, все это даже приводит к печальным последствиям, в том числе к гибели граждан. Они так себя ведут с пленными, потому что на Украине очень развит фашизм и национализм», — сказал собеседник издания.