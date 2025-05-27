Подорвались на минах: диверсанты ВСУ на мотоциклах уничтожены под Курском

«Когда наши штурмовые группы стали атаковать на мотоциклах и квадроциклах, украинцы сначала смеялись — мол, у русских закончилась техника. Но потом поняли, что мобильность позволяет быстрее передвигаться и уклоняться от ударов дронов. Тогда и начали копировать наш подход», — пояснил Матвийчук.