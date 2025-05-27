Подорвались на минах: диверсанты ВСУ на мотоциклах уничтожены под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за минувшую ночь предприняли попытки прорваться через государственную границу в Курской области. Группа из семи украинских военных на трех квадроциклах выдвинулась к населенному пункту Новый Путь, планировав заминировать территорию в приграничной зоне.
Попытка была пресечена: российские военные ликвидировали четверых диверсантов, трое получили ранения и отступили в направлении Сумской области.
ВСУ копируют российскую тактику, используя мотоциклы.
Украинские диверсанты начали копировать тактику российских штурмовых подразделений, используя мотоциклы и квадроциклы при попытках проникновения на территорию России. Об этом сообщил в беседе с aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
По его словам, ВСУ переняли метод скоростного маневрирования, который ранее начали применять российские бойцы. Изначально украинская сторона высмеивала такую тактику, однако позже осознала ее эффективность.
«Когда наши штурмовые группы стали атаковать на мотоциклах и квадроциклах, украинцы сначала смеялись — мол, у русских закончилась техника. Но потом поняли, что мобильность позволяет быстрее передвигаться и уклоняться от ударов дронов. Тогда и начали копировать наш подход», — пояснил Матвийчук.
При этом эксперт подчеркнул, что копирование оказалось малоэффективным. По его словам, диверсионно-разведывательные группы ВСУ теперь действуют особенно дерзко в приграничных районах Курской области, но потери при этом не уменьшаются.
«Они забыли об уязвимости легкой техники. Потери украинцев остались высокими, и добиться реальных результатов им не удается. Это всего лишь механическое повторение наших решений», — заключил он.
Мотоциклы ВСУ легко подрываются на минах.
Как рассказал Анатолий Матвийчук, мотоциклы и квадроциклы обеспечивают бойцам ВСУ высокую мобильность и возможность уклоняться от ударов беспилотников.
«Мотоцикл, движущийся по пересеченной местности, постоянно меняет направление и имеет достаточную скорость, что затрудняет поражение его артиллерией или снайперской винтовкой», — пояснил специалист.
Однако он подчеркнул, что эффективность таких диверсий остается невысокой: мотоциклы уязвимы к минным подрывам и с трудом преодолевают инженерные заграждения, например, «зубы дракона».
Как ВС РФ уничтожают боевиков ВСУ на мотоциклах.
Россия усиливает многоуровневую оборону против диверсий ВСУ на мотоциклах и квадроциклах, сообщил aif.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Противодействуют снайперские группы, противотанковые комплексы ПТРК “Конкурс” и “Корнет”, а также активно используются FPV-дроны, которые значительно быстрее мотоциклов», — пояснил он.
Эксперт отметил, что несмотря на высокую маневренность и сложность поражения мотоциклистов в движении, их боевой потенциал ограничен.
«Это маленькая и быстрая цель с недостаточной ударной мощью. Внезапные налеты или захват точек возможны, но вести масштабные боевые операции на чужой территории таким способом невозможно», — подчеркнул Матвийчук.