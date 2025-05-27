Жителей Перми предупреждают о беспилотниках в небе над Пермью 27 мая

Беспилотники будут летать в небе над Пермью 27 мая, предупреждает жителей администрация города.
В мэрии поясняют, что в краевой столице будет проводиться видеосъёмка различных объектов. Для этого будут использован квадрокоптер.
Администрация Перми называет список мест (их шесть), где можно будет увидеть БПЛА — на случай, чтобы жители города не тревожились из-за появления летающих объектов.
Съёмка с помощью квадрокоптера пройдёт в следующих локациях:
Городская эспланада (ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Куйбышева).
Слудская горка (ул. Петропавловская, Ленинский район).
Улица Ленина (Дзержинский и Ленинский районы).
Комсомольский проспект (Ленинский и Свердловский районы).
Улица Сибирская (Ленинский и Свердловский районы).
Набережная реки Камы (Ленинский и Кировский районы).
Территории проекта «Зелёное кольцо», включая долины рек Егошихи и Данилихи, а также Чёрняевский лес («Золотые пески»).
Мэрия Перми призывает жителей города не беспокоится из-за предстоящих событий и не тревожиться из-за квадрокоптера в небе.
«Все мероприятия согласованы с соответствующими органами, получены необходимые разрешения. Просим вас сохранять спокойствие и не беспокоиться о съемках в воздушном пространстве города», — уточняют в администрации города.