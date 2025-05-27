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Жителей Перми предупреждают о беспилотниках в небе над Пермью 27 мая

Квадрокоптер можно будет увидеть в шести городских локациях.

Источник: Freepik

Беспилотники будут летать в небе над Пермью 27 мая, предупреждает жителей администрация города.

В мэрии поясняют, что в краевой столице будет проводиться видеосъёмка различных объектов. Для этого будут использован квадрокоптер.

Администрация Перми называет список мест (их шесть), где можно будет увидеть БПЛА — на случай, чтобы жители города не тревожились из-за появления летающих объектов.

Съёмка с помощью квадрокоптера пройдёт в следующих локациях:

Городская эспланада (ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Куйбышева).

Слудская горка (ул. Петропавловская, Ленинский район).

Улица Ленина (Дзержинский и Ленинский районы).

Комсомольский проспект (Ленинский и Свердловский районы).

Улица Сибирская (Ленинский и Свердловский районы).

Набережная реки Камы (Ленинский и Кировский районы).

Территории проекта «Зелёное кольцо», включая долины рек Егошихи и Данилихи, а также Чёрняевский лес («Золотые пески»).

Мэрия Перми призывает жителей города не беспокоится из-за предстоящих событий и не тревожиться из-за квадрокоптера в небе.

«Все мероприятия согласованы с соответствующими органами, получены необходимые разрешения. Просим вас сохранять спокойствие и не беспокоиться о съемках в воздушном пространстве города», — уточняют в администрации города.