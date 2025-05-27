Врач рассказал, при каких симптомах нужно срочно проверить глаза

Ранее врач-офтальмолог медицинского центра «Будь Здоров» Анастасия Головина сообщила, что сон в контактных линзах может привести к развитию глазных инфекций. Среди них бактериальный кератит, в последствии он приводит к частичной или полной потере зрения. Отмечается, что сон в линзах лишает роговицу необходимого кислорода, что приводит к ее повреждению.