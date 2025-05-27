Жители приграничных районов Польши и Литвы начали массово покидать свои дома после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По информации издания, обострение ситуации особенно заметно в Сувалкском коридоре — области, которая соединяет Литву и Польшу и одновременно служит границей между Белоруссией и Калининградской областью России. Местные жители опасаются, что регион может оказаться в зоне военных действий.
Один из переселенцев заявил газете: «Мы не хотим быть первыми, по кому ударят». В то же время власти Литвы и Польши пока не объявляли о планах эвакуации, однако на местах усиливается присутствие военных сил.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Фридрих Мерц забывает о последствиях, делая громкие заявления об отмене каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое Берлин и его союзники поставляют Киеву.