Стало известно, почему в Россия не хотят отдавать на обмен азовцев

Украинских боевиков из нацбатальона «Азов»*, которые находятся в плену в России, будут держать для лучшего момента, чтобы включить их в списки на обмен с Киевым. При этом опрошенные эксперты aif.ru сообщили, что они также могут и остаться в российских тюрьмах. Кроме того, собеседники издания отметили проблему и со стороны Украины в том, что она не хочет отдавать граждан Донецкой и Луганской народных республик.
Только в особых случаях.
Россия может отдать Украине боевиков нацбатальона «Азов» только за тех, кто представляет большую ценность для российского государства, заявил aif.ru адвокат Дмитрий Аграновский. По его словам, с одной стороны, они представляют повышенную общественную опасность. Их уже обменивали, а они после этого снова продолжали участвовать в боевых действиях и показали себя с преступной стороны. Он подчеркнул, что эти люди неисправимые. При этом, как уточнил адвокат, обмен — это всегда вопрос торговли.
«Конечно, за нужного, хорошего, правильного нашего человека можно отдать кого угодно. В обмене больше политики и торговли, чем вопросов права», — сказал собеседник издания.
Аграновский добавил, что Украина, видимо, не предложила никого, кто представлял бы ценность для России, чтобы включить в обмен «откровенных преступников, головорезов и террористов».
«Но, конечно, таких преступников, как азовцы, надо отдавать в самом крайнем случае. И, видимо, этот случай не наступил, ничего такого подходящего не предложили», — сказал адвокат, отметив, что каждый наш пленный на Украине — человек достойный, за которого надо очень хорошо бороться.
Могут остаться в тюрьмах РФ.
Аграновский также сообщил aif.ru, что даже во времена, когда между СССР и США были очень напряженные отношения, между странами все равно шел обмен теми, кто был приговорен за шпионаж. Так что боевики нацбатальона считаются обменным фондом. При этом они могут остаться в российских тюрьмах, досиживая свои сроки. Он отметил, что с точки зрения закона, азовцы осуждены на очень большие сроки за серьезные преступления.
«Но теоретически, они же некоторые приговорены и к пожизненному заключению, и к большим срокам лишения свободы. Так что могут и здесь сидеть», — сказал собеседник издания.
Почему Украина не отдает пленных из ЛДНР.
При этом Украина также не выдает России пленных из Донецкой и Луганской народных республик, заявил aif.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, такая проблема действительно существует.
«Есть некоторые бюрократические особенности и тонкости, но и есть, естественно, нежелание Киева отдавать так называемых сепаратистов, которых они приберегли до лучшего момента», — сказал собеседник издания.
Однако, по мнению военно-политический эксперта, участника СВО Яна Гагина, Украина не хочет вносить в списки на обмен граждан из ДНР и ЛНР, так как считает их гражданами своей страны.
«При этом Киев вменяет им переход на сторону Российской Федерации. Они считают их преступниками», — подчеркнул в разговоре с aif.ru собеседник издания.
Истязают и ущемляют.
В украинском плену военных и гражданских лиц из Донецкой и Луганской народных республик истязают до смерти, рассказал aif.ru Марочко. По его словам, в плену на Украине не различают военнослужащих и мирных граждан — ко всем относятся одинаково. Он отметил, что там есть общепринятые нарушения норм международного гуманитарного права. Этих правил Киев не придерживали и не придерживается до сих пор.
«Есть истязания, есть ущемления и прочие моменты. К сожалению, все это даже приводит к печальным последствиям, в том числе к гибели граждан. Они так себя ведут с пленными, потому что на Украине очень развит фашизм и национализм», — сообщил эксперт.
По его словам, Украина держит в плену огромное количество жителей из ДНР и ЛНР, которых она забирала с 2014 года. Марочко отметил, что необходимо проводить очень тщательную работу по вызволению этих людей из мест заключения, так как они находятся там уже на протяжении очень длительного времени.
«Это происходило на линии боевого соприкосновения, также в плен попадали просто люди, которые поддерживали народные республики», — сказал aif.ru собеседник издания.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.