Стало известно, почему в Россия не хотят отдавать на обмен азовцев

Россия может отдать Украине боевиков нацбатальона «Азов» только за тех, кто представляет большую ценность для российского государства, заявил aif.ru адвокат Дмитрий Аграновский. По его словам, с одной стороны, они представляют повышенную общественную опасность. Их уже обменивали, а они после этого снова продолжали участвовать в боевых действиях и показали себя с преступной стороны. Он подчеркнул, что эти люди неисправимые. При этом, как уточнил адвокат, обмен — это всегда вопрос торговли.