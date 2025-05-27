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Украинские дроны атаковали Ростовскую область

В Ростовской области ночью средствами радиоэлектронной борьбы РФ предотвращена атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории Шолоховского района. Об этом сообщил врио глава региона Юрий Слюсарь. Ущерба инфраструктуре и пострадавших среди населения не зафиксировано.

Срочная новость В Ростовской области ночью средствами радиоэлектронной борьбы РФ предотвращена атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории Шолоховского района. Об этом сообщил врио глава региона Юрий Слюсарь. Ущерба инфраструктуре и пострадавших среди населения не зафиксировано.