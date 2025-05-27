Украинские дроны атаковали Ростовскую область

В Ростовской области ночью средствами радиоэлектронной борьбы РФ предотвращена атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории Шолоховского района. Об этом сообщил врио глава региона Юрий Слюсарь. Ущерба инфраструктуре и пострадавших среди населения не зафиксировано.