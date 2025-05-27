Вильфанд прогнозирует понижение температуры на 5 градусов в Москве к выходным

«По предварительным расчетам, может быть небольшое понижение температуры в Москве в воскресенье, это прогнозируется по всем прогностическим схемам. Но понижение — небольшое, температура будет не плюс 30, а 25 градусов. Связано это с увеличением облачности. Но все равно это высокая температура, не резкое похолодание, и в этом случае температура будет больше нормы на 3−4 градуса» , — сказал он.