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Вильфанд прогнозирует понижение температуры на 5 градусов в Москве к выходным

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Предварительные расчеты показывают, что понижение температуры в Москве произойдет к выходным дням, столбики термометров опустятся примерно на 5 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 88% 765 мм рт. ст. +14°
Источник: РИА "Новости"

«По предварительным расчетам, может быть небольшое понижение температуры в Москве в воскресенье, это прогнозируется по всем прогностическим схемам. Но понижение — небольшое, температура будет не плюс 30, а 25 градусов. Связано это с увеличением облачности. Но все равно это высокая температура, не резкое похолодание, и в этом случае температура будет больше нормы на 3−4 градуса» , — сказал он.

Ранее Вильфанд сообщал о том, что на этой неделе температура воздуха днем в Москве может доходить до плюс 30 градусов. Также метеоролог говорил о том, что ночи в столице будут соответствовать по климату городу Сочи в июле.