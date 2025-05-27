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Решение о повышении стоимости проезда в Омске примут в июне

Вопрос об увеличении стоимости проезда в городском транспорте Омска рассмотрят депутаты городского совета.

Источник: Аргументы и факты

В Омске вновь заговорили об увеличении стоимости проезда в городском транспорте. Предполагается, что с 1 июля цену поднимут на три рубля при оплате безналичным способом и на пять рублей при оплате наличными. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Необходимость увеличения цены в администрации объяснили ростом тарифов на коммунальные услуги, повышением стоимости топлива и запчастей.

Вопрос об увеличении стоимости проезда в городском транспорте Омска рассмотрят депутаты городского совета уже в июне. Таким образом, одна поездка омичам будет обходиться в 38 рублей при оплате картой или кодом и 45 за наличку. Данных о льготниках пока не озвучено.

Предыдущее повышение цены сразу на 10 рублей произошло в Омске в июле 2024 года.

В мэрии при этом отмечают, что частные перевозчики давно возят омичей за 45 рублей. Поэтому «муниципальный транспорт, как и прежде, останется максимально доступным».

В середине мая городской совет публиковал отчёт о доходах пассажирских предприятий за 2024 год. Во всех предприятиях отмечена многомиллионная прибыль.

Кроме того, установка валидаторов в общественном транспорте Омска позволила сэкономить на зарплатах кондукторам 73,2 млн руб. за 2024 год.