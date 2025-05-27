«Ужасная страна»: Кац** поспорил с Лазаревой* из-за её слов о России

После Лазарева* добавила, что это была шутка. Однако позже в разговоре она более прямо выразила своё мнение о ситуации в стране, заявив, что в РФ «всё угроблено». Блогер с этой позицией не согласился, что и стало поводом для краткой дискуссии между ними.