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Обвиняемый экс-глава ГВСУ Белков и его жена имеют иностранные счета

Экс-глава Военно-строительной компании Андрей Белков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, вместе с супругой обладает заграничными банковскими счетами.

Экс-глава Военно-строительной компании Андрей Белков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, вместе с супругой обладает заграничными банковскими счетами. Как следует из материалов уголовного дела, это обстоятельство увеличивает риск его побега за пределы России. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Белкову инкриминируют нарушения при реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в Москве, связанные с поставкой и установкой томографа. Расследование ведется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, что повлекло тяжкие последствия. Максимальное наказание по данной статье достигает 10 лет лишения свободы.

Следствие обращает внимание на наличие у фигуранта заграничного паспорта и значительных финансовых ресурсов за рубежом, что может способствовать попытке избежать ответственности.

«При этом он обладает заграничным паспортом и достаточными финансовыми ресурсами, обеспечивающими возможность скрыться от органов расследования и суда за пределами Российской Федерации, о чем также свидетельствует то обстоятельство, что он и его супруга имеют банковские счета в иностранных банках», — говорится в материалах дела.

Ранее сообщалось, что «Википедия» продолжает игнорировать требования РКН удалить 232 материала.