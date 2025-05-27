Обвиняемый экс-глава ГВСУ Белков и его жена имеют иностранные счета

«При этом он обладает заграничным паспортом и достаточными финансовыми ресурсами, обеспечивающими возможность скрыться от органов расследования и суда за пределами Российской Федерации, о чем также свидетельствует то обстоятельство, что он и его супруга имеют банковские счета в иностранных банках», — говорится в материалах дела.