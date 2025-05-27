Первый случай рака из-за операции по увеличению груди зафиксирован на Южном Урале

«Совпадение клинической картины и информации из статьи одного из ведущих специалистов в области лечения подобных лимфом в России позволило поставить предварительный диагноз. Наши патоморфологи его подтвердили. Но, так как случай редкий, материалы были отправлены в референс-лабораторию в Санкт-Петербург, где окончательно подтвердили диагноз. При ранних стадиях таких лимфом хирургическое вмешательство является единственным эффективным методом лечения, в отличие от других лимфом, которые никогда не требуют операции. Лечение включает полное удаление импланта и окружающей его капсулы, так как лимфома возникает именно на этой капсуле», — говорит Виталий Самылов.