Первый случай рака из-за операции по увеличению груди зафиксирован на Южном Урале

Пациентка — 40-летняя местная жительница. Некоторое время назад она сделала пластическую операцию.
Но в ложе импланта начала скапливаться жидкость — от 200 мл до литра, чего в норме не должно происходить. По месту жительства женщине проводили различные процедуры, включая перевязки и пункции, но без устойчивого эффекта. Тогда она обратилась на прием в Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины.
Консультацию провел онколог отделения опухолей молочной железы Виталий Самылов, научные интересы которого среди прочего составляет диагностика и лечение имплант-ассоциированных лимфом. В России зафиксировано не более 14−16 случаев этой патологии, и все они — в Москве и Санкт-Петербурге.
«Совпадение клинической картины и информации из статьи одного из ведущих специалистов в области лечения подобных лимфом в России позволило поставить предварительный диагноз. Наши патоморфологи его подтвердили. Но, так как случай редкий, материалы были отправлены в референс-лабораторию в Санкт-Петербург, где окончательно подтвердили диагноз. При ранних стадиях таких лимфом хирургическое вмешательство является единственным эффективным методом лечения, в отличие от других лимфом, которые никогда не требуют операции. Лечение включает полное удаление импланта и окружающей его капсулы, так как лимфома возникает именно на этой капсуле», — говорит Виталий Самылов.
Обычно такие пациентки лечатся в федеральных центрах. Врачи Челябинского онкоцентра — Самылов и заведующий отделением опухолей молочной железы Олег Терешин — провели ее сами.
После успешной операции женщине для сохранения симметрии и эстетики был установлен гладкий имплант, который заказывали специально.