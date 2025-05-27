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В Омске зафиксировано превышение сероводорода в двух округах

Речь идёт о Кировском и Ленинском округах.

Источник: Om1 Омск

В Омске зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе. Информация об этом опубликована Обь-Иртышским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно данным специалистов, 25 мая загрязнение было зафиксировано в двух городских округах. В Кировском округе концентрация сероводорода составила 1,6 ПДК, в Ленинском — 1,1 ПДК. Это превышает санитарные нормы.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, до 30 мая существенного ухудшения обстановки не ожидается. Уровень загрязнения воздуха останется на пониженном уровне.