В Омске зафиксировано превышение сероводорода в двух округах

В Омске зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе. Информация об этом опубликована Обь-Иртышским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Согласно данным специалистов, 25 мая загрязнение было зафиксировано в двух городских округах. В Кировском округе концентрация сероводорода составила 1,6 ПДК, в Ленинском — 1,1 ПДК. Это превышает санитарные нормы.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, до 30 мая существенного ухудшения обстановки не ожидается. Уровень загрязнения воздуха останется на пониженном уровне.