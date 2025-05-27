Снайперши и диверсантки: ВСУ вербуют женщиеи на верную смерть

При этом Гагин рассказал aif.ru, что есть женщины в украинских войсках, которые чаще всего становятся снайперами, операторами БПЛА и медиками. Эти направления выбраны, поскольку они изначально слабее мужчин физически, а работа штурмовика — это огромные нагрузки, сложный быт, отсутствие возможности нормально отдохнуть и помыться. При этом, как отметил эксперт, еще нужно учитывать вес снаряжения — каска, бронежилет, оружие, боекомплект, аптечка. Кроме того, с этим со всем необходимо не просто ходить, а бегать и выполнять боевые задачи. Это не каждому мужчине под силу, не то что женщине, подчеркнул Гагин.