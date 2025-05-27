Снайперши и диверсантки: ВСУ вербуют женщиеи на верную смерть

В ряды Вооруженных сил Украины стали чаще отправлять женщин из мест лишения свободы. Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин в разговоре с aif.ru рассказал, какие направления службы они выбирают и кем чаще всего становятся по итогу.
Снайперши и диверсантки.
При этом Гагин рассказал aif.ru, что есть женщины в украинских войсках, которые чаще всего становятся снайперами, операторами БПЛА и медиками. Эти направления выбраны, поскольку они изначально слабее мужчин физически, а работа штурмовика — это огромные нагрузки, сложный быт, отсутствие возможности нормально отдохнуть и помыться. При этом, как отметил эксперт, еще нужно учитывать вес снаряжения — каска, бронежилет, оружие, боекомплект, аптечка. Кроме того, с этим со всем необходимо не просто ходить, а бегать и выполнять боевые задачи. Это не каждому мужчине под силу, не то что женщине, подчеркнул Гагин.
«Кроме того, они также идут в диверсанты. То есть они могут переодеваться в гражданскую одежду, нырять на нашу сторону и устраивать диверсии», — сообщил эксперт.
Хотят заработать денег и снять судимость.
Гагин также отметил в разговоре с aif.ru, что ему сложно оценить мотивацию женщин, которые из мест лишения свободы идут в украинскую армию. Эксперт предположил, что таким образом они, наверное, хотят заработать денег и снять судимость. При этом он заявил, что на Украине сейчас очень остро стоит вопрос дефицита личного состава ВСУ.
«Поэтому они комплектуют свои боевые расчеты всеми подряд», — сообщил собеседник издания.
Кроме того, Гагин заявил, что женщины в украинских войсках — такая же цель, как и любые другие военнослужащие либо наемники с оружием в руках, которые принимают участие в боевых действиях на стороне киевского режима.
«Согласно международному военному праву, они являются комбатантами и законной целью. А их пол, возраст наших штурмовиков интересовать совершенно не должен», — добавил эксперт.
Авантюристок достаточно.
Женщины в Вооруженных сил Украины чаще используются в качестве военных проституток, сообщил aif.ru Гагин. По его словам, они просто исполняют задачи отряда комфорта при наемниках или командирах.
«То есть авантюристок, которые едут туда в качестве военных проституток достаточно», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что в Сети есть много фотографий, на которых изображены женщины со стороны ВСУ в Курской области. Гагин подметил, что на снимках очень ухоженные молодые девушки с макияжем, с хорошим маникюром, с прическами. По его словам, это говорит о том, что ни в каких боевых действиях они не принимают участие.
«Чаще всего они являются, скажем так, агит-картинками», — заявил эксперт.