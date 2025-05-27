Ушел из жизни французский актер и режиссер, лауреат «Оскара» Марсель Офюльс

Офюльс, удостоенный почти двух десятков премий, включая «Оскар» и главные награды Каннского МКФ, вошёл в историю как автор смелых политических хроник. Родившийся в 1927 году во Франкфурте в семье знаменитого режиссёра Макса Офюльса и актрисы, он в 1933 году эмигрировал с родителями во Францию, спасаясь от нацистского режима, а в 1941-м — в США. Получив образование в Лос-Анджелесе, он вернулся в Европу в 1950 году, где начал карьеру ассистентом Жюльена Дювивье и Анатоля Литвака.