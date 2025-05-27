Ушел из жизни французский актер и режиссер, лауреат «Оскара» Марсель Офюльс

Скончался Марсель Офюльс, франко-немецкий и американский режиссер, актер, сценарист и продюсер. Ему было 97 лет.
О его кончине, ссылаясь на близких мастера, сообщил телеканал France24. Как уточнил внук кинематографиста, дедушка спокойно покинул этот мир 24 мая 2025 года.
Офюльс, удостоенный почти двух десятков премий, включая «Оскар» и главные награды Каннского МКФ, вошёл в историю как автор смелых политических хроник. Родившийся в 1927 году во Франкфурте в семье знаменитого режиссёра Макса Офюльса и актрисы, он в 1933 году эмигрировал с родителями во Францию, спасаясь от нацистского режима, а в 1941-м — в США. Получив образование в Лос-Анджелесе, он вернулся в Европу в 1950 году, где начал карьеру ассистентом Жюльена Дювивье и Анатоля Литвака.
Его путь в большом кино начался благодаря Франсуа Трюффо, пригласившему Офюльса участвовать в создании фильма «Любовь в двадцать лет» (1962). За дебютным детективом «Банановая кожура» (1964) с Жанной Моро в главной роли последовала судьбоносная работа — 32-часовая документальная сага о Мюнхенском кризисе (1967), определившая его интерес к военно-политической тематике.
Мировую известность Офюльсу принесла четырёхчасовая лента «Печаль и жалость» (1969). Запрещённая к показу на родине до 1981 года, картина удостоилась номинации на «Оскар» и была увековечена в культовой «Энни Холл» Вуди Аллена. Пиком карьеры стала победа на «Оскаре» в 1988 году за «Отель Терминус: Время и жизнь Клауса Барби», дополненная триумфами в Каннах и двумя наградами Берлинале.
Последние десятилетия мастер провёл на французском юге, оставаясь верным документалистике. До конца дней он работал над проектом, посвящённым израильско-палестинскому противостоянию.
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