РФПИ направит 2,5 млрд рублей на возведение «Ахмат тауэр» в Грозном

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключило соглашение, в соответствии с которым направит 2,5 млрд рублей на строительство многофункционального высотного комплекса «Ахмат тауэр» в центре города Грозный, сообщил представитель организации Андрей Колокольников.
Соответствующий документ был подписан на полях Кавказского инвестиционного форума.
«На данном этапе планируется профинансировать первые два этапа. Первый — это актуализация проектной документации. Второй — начало монтажа фундаментной плиты, что является довольно сложным инженерным сооружением», — отметил Колокольников, слова которого приводит ТАСС.
Также уточняется, что подписи под соглашением поставили вице-премьер правительства Чечни, министр экономического и территориального развития региона Рустам Шаптукаев, первый заместитель генерального директора РФПИ Азер Энвер оглы Мамедов, директор центра развития девелоперских проектов в сфере недвижимости ПАО «Банк ПСБ» Алексей Эскиндаров и гендиректор ООО МФК «Ахмат тауэр» Адам Докаев.
Небоскрёб должен появиться на правом берегу Сунжи. В нём будут находитьсяофисы, рестораны, банкетный зал, гостиница, СПА-комплекс, фитнес-центр, резиденции, пентхаусы, смотровая площадка, панорамный ресторан и музейно-выставочный комплекс.
Напомним, в августе глава Чечни Рамзан Кадыров представил президенту РФ Владимиру Путину макет нового района Грозного, названного в честь российского лидера. В указанный проект были включены комплекс жилых домов и объекты социальной инфраструктуры.
Также сообщалось, что в январе 2024 года в Чечне началось строительство 12 мечетей. Средства на их возведение решили выделить из Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.