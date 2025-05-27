Вильфанд сообщил, что москвичей на этой неделе ждут тропические ночи

В Москве на этой неделе прогнозируются так называемые тропические ночи. Это означает, что температура воздуха даже в темное время суток в столице не опустится ниже +15 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Минимальная температура перед восходом солнца в спальных районах Москвы будет около 15 градусов, а до этого — очень приличная, около 20 градусов. В центре столицы температура будут на 2−3 градуса выше» — цитирует слова Вильфанда РИА Новости.
По словам специалиста, такие ночи, как правило, характеры для Сочи, но никак не для Москвы. Однако и в южном городе тропические ночи обычно наблюдаются в июле.
Вильфанд добавил, что тропические ночи несут опасность для организма человека. Если в помещении не установлен кондиционер, то в ночное время организм не успевает отдохнуть от дневного зноя.
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